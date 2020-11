Vlaamse regering en mediabedrijven gaan samen de strijd aan  tegen nepnieuws

In tijden van onzekerheid, doen de wildste verhalen de ronde. Of het nu over het coronavaccin, de Amerikaanse verkiezingen of de Belgische politiek gaat: nepnieuws is overal én zal de komende jaren enkel toenemen. Daarom investeert Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in een factcheckplatform. Dat bevestigt zijn woordvoerder aan VRT NWS.