Antwerp 10 Miles volgend jaar pas in oktober in plaats van in april: "Meer zekerheid, april wellicht te vroeg" 

De Antwerp 10 Miles is het grootste loopevenement van het land. In 2018 deden 40.000 deelnemers mee in totaal. Zo is er naast de 10 Miles zelf ook een wedstrijd van 5 kilometer en een voor kinderen. Normaal wordt het evenement eind april georganiseerd. Door de coronacrisis heeft de organisator Golazo beslist om het te verschuiven naar zondag 10 oktober 2021.

Golazo hoopt dat daardoor de kans groter is dat het evenement kan doorgaan. "Het vaccinatieproces zal toch nog wat tijd in beslag nemen, vermoeden wij", zegt Greg Broekmans. "We zijn ervan overtuigd dat april dan net te vroeg komt. Kleinere evenementen kunnen misschien al wel, maar de Antwerp 10 Miles is het grootste loopevenement van het land met duizenden mensen op de been, en we willen dat dat veilig verloopt."