Een gladde weg gespot? Geef die vanaf nu zelf door aan de strooidiensten via app van het KMI

Het is voor alle duidelijkheid niet zo dat de wintercoördinatoren van Wegen en Verkeer zich alleen op de informatie uit de app zullen baseren. "We gaan natuurlijk ook alles controleren om te voorkomen dat flauwe grappenmakers ons naar niet-gladde wegen sturen", klinkt het. "Het agentschap heeft een eigen gladheidmeetsysteem dat gevoed wordt door veel verschillende soorten data. De waarnemingen van de burgers in de KMI-app zullen vooral bij onvoorziene sneeuw- of ijzelvorming belangrijke extra info zijn.

Lees verder onder de screenshot uit de app: