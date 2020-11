Australische leger wil 13 elitesoldaten ontslaan na onderzoek naar oorlogsmisdaden in Afghanistan

13 Australische Special Forces, elitesoldaten van het Australische leger, riskeren ontslag naar aanleiding van een intern onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden van Australische militairen in Afghanistan tussen 2005 en 2016. Uit dat intern onderzoek bleek vorige week al dat 19 Australische elitesoldaten minstens 39 ongewapende, Afghaanse gevangenen of burgers onrechtmatig gedood hebben. Ze moesten dat doen op bevel van hun oversten, als ontgroeningsritueel. Het rapport beveelt aan om de 19 soldaten of ex-soldaten te vervolgen voor oorlogsmisdaden.