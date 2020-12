AZ Delta opent zorgcentrum voor slachtoffers na seksueel geweld

“Slachtoffers van seksueel geweld werden vroeger van hier naar daar gestuurd”, vertelt hoofdgeneesheer Lieven Wostyn van het AZ Delta. “Je kwam binnen op de spoed. Voor een verhoor moest je naar de politie, dan nog eens naar de wetsgeneesheer. Nu kan alles gebeuren op één veilige plek. Zowel een diagnose, het forensisch onderzoek als therapie zullen centraal en kosteloos gebeuren.”



Het zorgcentrum wordt bemand door 10 gespecialiseerde verpleegkundigen en 3 psychologen. Lieven Wostyn wordt de medische coördinator. In de eerste fase zal het centrum vlakbij de spoed te vinden zijn, later wordt een aparte afdeling gebouwd op de campus. Voorlopig is er alleen nog een samenwerking met politiezone RIHO, maar op termijn is het de bedoeling dat alle slachtoffers van seksueel geweld, volwassenen en kinderen, uit de provincie naar Roeselare komen. Zowel via de politie, de hulpverlening als op eigen kracht. Ze verwachten 800 patiënten per jaar.