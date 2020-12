Bisdom van Hasselt ontwerpt speciale kerstkaart voor gelovigen die het moeilijk hebben

Het bisdom van Hasselt heeft een speciale kerstkaart ontworpen voor gelovigen die het moeilijk hebben. "Die wordt via de dekens en de dekenaten aangeboden", vertelt Karel D'Huys. "Vanuit de parochie kunnen ze die kerstkaart dan opsturen naar bijvoorbeeld zieke of oude mensen of een andere groep die ze in het bijzonder een attentie willen brengen, als teken van verbondenheid. Kerstmis is dit jaar niet het gewone feest en glitter. Maar de diepte daarvan, "het licht van Kerstmis", ook als het donker is in de maatschappij rondom, dat licht zal dit jaar bijzonder spreken."