Black Friday ook bij kleine zelfstandigen. Slager Didier: "Vandaag verkoop ik een half ton gehakt"

"Ik schat dat ik vandaag ruim 500 kilogram gehakt zal verkopen en 100 kilogram aan hamburgers", zegt slager Didier Van Wiele in "Start Je Dag". Met zijn Deurnese beenhouwerij doet hij voor het derde jaar op rij mee aan Black Friday met een resem promoties. Zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ zeggen nochtans al jaren dat op Black Friday vooral grote ketens en onlinewinkels fikse kortingen geven die zelfstandige winkeliers de das om doen. Niet zo bij Didier en Barbara.

"We laten ons niet doen door de grote spelers. Black Friday is voor onze beenhouwerij echt een succes", zegt Didier. "De drukte nu doet wat denken aan Kerstmis en Nieuwjaar. Het geeft ook een kick voor mij en mijn personeel als we 's avonds klaar zijn met al die bestellingen. Die blijven trouwens binnenstromen via e-mail of de telefoon. Dit jaar heb ik naast de winkel een extra betaalpunt moeten inrichten om alles vlot en veilig te laten verlopen."