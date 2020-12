Bohemian Rhapsody wordt tegelijk gespeeld door 22 beiaardiers: “Ik speel de lange klassieker volledig”

In West-Vlaanderen kan je de onverslijtbare klassieker om 13.30 uur horen in Brugge, Nieuwpoort en Ieper. De stadsbeiaardier van Ieper, Ludo Geloen, maakte zelf de arrangementen. “Het is geen simpel nummer om te spelen op een beiaard. We zullen alle klokken nodig hebben, denk ik”, zegt hij met een glimlach. “Ik heb al wat geoefend en het valt wel mee. Je moet het vooral niet te ingewikkeld maken. Ik vertrek bij popnummers vaak vanuit de bewerking voor piano”, vertelt Geloen. "Op een beiaard moet je maken dat de melodie goed uitkomt. De kleine klokjes mogen niet overstemd worden door de basklokken.”