Politie van Grimbergen krijgt poederbrief: commissariaat tijdelijk dicht

Vanmiddag kwam een man met een brief naar het politiebureau van Grimbergen. Hij had de brief zelf retour terug gekregen, terwijl hij die brief naar eigen zeggen nooit zelf had verstuurd. Bij het openen ontdekte de man dat er wit poeder in de enveloppe zat. Daarom had hij alles in een plastic zak gestopt en naar commissariaat gebracht. Een verdachte poederbrief wordt altijd automatisch gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de enveloppe geen ziekteverwekkers of een explosieve stof bevat. Je verwittigt ook altijd best de politie als je zelf een poederbrief ontvangt.