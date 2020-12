Broers planten voedselbos in Heers: “Een ecologisch bos dat eetbaar is”

Adriaan en Frederik gaan fruit en groenten kweken zonder pesticiden te gebruiken. Het planten gebeurt in lagen. “Onderaan is er de kruid- of de groene laag en iets hoger gaan we werken met struiken, bijvoorbeeld bessen", legt Cornelis uit. "Daarboven komen er laagstambomen van peren, appels en pruimen. Nog wat hoger zullen we notenbomen planten, bijvoorbeeld kastanjes.” Die verse producten zullen ze dan gebruiken in hun gerechten of los verkopen. “Natuurlijk willen we geen voedseloverschot hebben. Ook daar gaan we dus creatief mee om. Overschotten zullen we verwerken in confituur of chutney.”