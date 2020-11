Brusselse politie neemt grote hoeveelheid wapens in beslag

Afgelopen dinsdag voerde de politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene vier huiszoekingen uit in het kader van een onderzoek naar illegaal wapenbezit. De speurders troffen daarbij verschillende wapens aan waaronder een riot-gun, een 9mm handvuurwapen, vier jachtgeweren, een airsoftwapen en verschillende steekwapens. Voorts vonden de agenten munitie, twee kogelwerende vesten en bivakmutsen. De wapens stonden niet geregistreerd in ons land en waren dus illegaal in het bezit van de twee verdachten.

Bij de huiszoekingen zijn ook flink wat drugs in beslag genomen: 185 gram cannabis, LSD, een xtc-pil, een kleine hoeveelheid MDMA en een honderdtal nog niet geïdentificeerde pillen.