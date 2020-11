Burgemeester van Machelen wordt geen schepen na ambtswissel: "Geen interesse voor bevoegdheden"

"De wissel was afgesproken bij de coalitievorming in 2018", vertelt Arnaud Croes, de voorzitter van de lokale CD&V-afdeling in Machelen. "Marc Grootjans heeft er nu voor gekozen om geen schepen te worden. Het ambt interesseert hem niet en hij heeft geen zin om zich voor de resterende tijd in de bevoegdheden in te werken. Dat is voor een deel terug te brengen tot het feit dat er twee jaar geleden geen sluitende afspraken zijn gemaakt. Dat Karina burgemeester zou worden, was geregeld. Maar dat Marc dan automatisch haar bevoegdheden zou overnemen is niet expliciet afgesproken", licht Croes toe.