Coronacrisis kost steden en gemeenten miljoenen in de komende jaren

Een ander deel van de inkomsten komt uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing, een gemeentelijke toeslag op de belastingen op gebouwen. Doordat gevreesd wordt voor faillissementen bij bedrijven, zullen meer gebouwen leegstaan en zullen daaruit minder belastingen voortvloeien. Volgens VVSG-voorzitter Wim Dries (CD&V) zouden daar in Limburg alleen Ham, Lanaken en Genk vooral mee te kampen hebben. "Anders is het met de personenbelasting", zegt Dries. "Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen stad Genk kijk, dan gaat het om een half miljoen euro minder per jaar. Als je dat projecteert naar de komende vijf jaar, komt er 2,5 miljoen euro minder binnen."