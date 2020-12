Slagmolen in Genk wordt toegangspoort naar natuurgebied De Maten

Het is de bedoeling dat de Slagmolen in Genk een ontmoetingsplaats wordt voor wandelaars die De Maten bezoeken. De Slagmolen is een oude watermolen uit de 16de eeuw en staat al een tijdje leeg. Toerisme Vlaanderen gaat er nu een onthaalcentrum en ontmoetingsplaats van maken. Bezoekers kunnen van daaruit dan De Maten ontdekken.

"We gaan met buurtbewoners, de stad Genk en Natuurpunt bekijken hoe we de Slagmolen in de toekomst weer in ere kunnen herstellen", vertelt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). "Voorlopig wordt dus gedacht aan een bezoekerscentrum en een cafégedeelte, een plaats waar mensen kunnen samenkomen nadat ze een wandeling hebben gemaakt in dit mooie domein."