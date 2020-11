Professor Sauer over executie Djalali: "Hij kan pasmunt zijn voor terreurzaak tegen drie Iraniërs in ons land"

Vandaag start in Antwerpen een belangrijk proces tegen drie Iraniërs die beschuldigd worden van een verijdelde terreuraanslag. In juni 2018 konden de Belgische veiligheidsdiensten een Belgisch-Iraans koppel onderscheppen toen het op weg was naar een "Free Iran Rally" in Parijs. Die rally is een jaarlijkse massabijeenkomst van de Iraanse oppostie en daarom een doelwit voor het Iraanse regime. Enkele dagen later kon in Frankfurt een Iraans geheim agent opgepakt worden die het koppel had geholpen met de voorbereidingen. Iran zou dus rechtstreeks achter deze mislukte aanslag zitten.