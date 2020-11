Drukte bij distributiecentra door Black Friday: "Tussen nu en het eindejaar vertrekken hier 5 miljoen producten"

Door de combinatie van Black Friday en het verplicht online winkelen voor veel producten is het druk bij de distributiecentra. In het verdeelcentrum van Bleckmann in Grobbendonk bijvoorbeeld zijn momenteel 10 miljoen kledingstukken in voorraad. "Over een maand zullen daar maar 5 miljoen meer van over blijven. De rest zal verzonden zijn naar klanten over de hele wereld", zegt Tom Leunckens van Bleckmann Grobbendonk.