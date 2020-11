Eerste smaakcentrum van ons land opent in Zwijndrecht: "Patiënten met smaakverlies weer lekker laten eten"

"We maken geen gerechten, maar we zorgen voor allerlei smaken in flesjes. We beginnen met de zachtste smaak en bouwen op naar de hardste. Dankzij die recepturen laten we de patiënten weer lekker eten", legt Lobke Van den Wijngaert van het smaakcentrum uit.

Zowel kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan als mensen die besmet waren met Covid-19, kunnen er terecht. Elke patiënt zal er individueel behandeld worden, want het smaakverlies is bij iedereen anders. Bij de ene persoon kan geur- en smaakverlies langdurig weg zijn, terwijl dat bij de andere maar 1 of 2 weken duurt.