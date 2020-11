Ererector van UAntwerpen Alain Verschoren (66) onverwacht overleden

Afgelopen nacht is Alain Verschoren (66) onverwacht overleden. Hij was ererector van de Universiteit Antwerpen. Van 2008 tot 2016 was hij ook rector voor twee opeenvolgende mandaten. "Zonder Alain stond onze universiteit niet waar ze vandaag staat. Zijn verdienste is enorm", laat huidig rector Herman Van Goethem weten.