Facebook toont betalende advertenties die vaccins en coronamaatregelen in twijfel trekken

En dat is niet het enige voorbeeld. Een andere Franstalige Facebook-advertentie van het magazine Nexus, een van oorsprong Australisch medium dat allerlei complottheorieën verspreidt, wou Belgische Facebook-gebruikers overtuigen van de stiekeme rol van Microsoft-oprichter Bill Gates. De Nederlandse Facebook-pagina “De Kracht van Waarheid”, die op Facebook geregistreerd staat als “wetenschapper”, kocht al in juli 2020 een advertentie om een petitie tegen het “verplicht vaccineren Covid19” te verspreiden onder Facebook-gebruikers in ons land.

Daarnaast zijn er ook individuen die betalen om via betalende Facebook-advertenties twijfel te zaaien over het coronavirus of vaccinering. Eerder deze maand gebeurde dat nog door een anonieme blogger die de Franstalige documentaire “Hold-Up” aanprees, een YouTube-video over het coronavirus die boordevol desinformatie zit.