Geur van behulpzame rat maakt andere ratten ook hulpvaardig

De onderzoekers concludeerden dat fysieke signalen - zoals geur - zelfs belangrijker zouden kunnen zijn om ratten aan te zetten tot samenwerking dan ervaringen die ze zelf echt meegemaakt hebben.

"Hoewel mensen niet op dezelfde manier als ratten lijken te vertrouwen op communicatie door middel van geuren, wijzen een aantal studies uit dat geur een sleutelrol speelt bij het vinden van een partner of dat het ruiken van bepaalde chemische stoffen het vertrouwen in andere mensen kan vergroten. Of er ook een dergelijke 'geur van samenwerking' bestaat bij mensen, zou echter toch een interessante vraag zijn voor toekomstige studies", zo zei Gerber nog.

De studie van Nina Gerber, Manon K. Schweinfurth en Michael Taborsky is gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Georg-August-Universität in Göttingen.