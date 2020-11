Grote vleesetende dino's hadden verschillende groeistrategieën om hun gigantische omvang te bereiken

Onderzoekers bogen zich over stalen uit musea van in Argentië, China, Canada en de VS. Ze kregen zelfs de toestemming om in beenderen te boren van een 's werelds meest bekende dino's: Sue, een T-rex uit het Field Museum in Chicago. Daar gingen ze aan de slag met o.a. een speciale slijpzaag om het femur (dijbeen) en fibula (kuitbeen) van Sue te analyseren.

Daarbij is bevestigd dat de T-rex-familie heel snel groeide tijdens de adolescentie, om ongeveer de volledige grootte te bereiken rond 20 jaar. Een beetje zoals bij de mens dus, maar op een ander niveau uiteraard: in die tienerjaren kon er rond 20 kilogram per week bijkomen.

"Het aantal calorieën dat een T-rex (foto onder) nodig had voor die groei, moet belachelijk hoog geweest zijn", zei Cullen, paleontoloog en postdoctoraal onderzoeker aan het North Carolina Museum of Natural Sciences, aan CNN.

Sue zelf werd ruim 12 meter lang, maar zou slechts (ongeveer) 30 jaar zijn geworden. Ze leefde in het huidige South Dakota, een staat in het noorden van de Verenigde Staten. Zij was wel één van de grotere exemplaren van haar soort.