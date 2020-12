Houthalense verkoper van wintersportartikelen: "Als de winkels open mogen, zijn wij nog geen stap verder"

De heropening van de winkels is niet voor iedereen een oplossing. Hugo Thonné van Bosthon Sport in Houthalen is gespecialiseerd in wintersportartikelen. Als er opnieuw klanten toegelaten worden in de winkels, wil dat nog niet zeggen dat Thonné veel gaat verkopen. Tijdens de kerstvakantie zullen in verschillende Europese landen de skigebieden dicht blijven. Weinig mensen hebben dus nood aan een skiuitrusting.