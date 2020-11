Infectiologe Erika Vlieghe: "Maatregelen aanhouden is ontzettend streng, maar heel moedig. Zo kunnen we controle houden"

Erika Vlieghe verwijst naar de hele zware tweede golf die we gehad hebben. "Wat de regering van ons land heeft beslist is ontzettend streng, maar heel moedig. We hebben het ontzettend slecht gedaan. We doen het vandaag veel beter en ik volg de regering in de ambitie om alles onder controle te blijven houden. Familiefeesten zijn ideale situaties om virusoverdracht te hebben. Het is ook ontzettend moeilijk om de regels te respecteren wanneer je met familie en vrienden bij elkaar bent."

Vlieghe roept op om op een creatieve manier een positief jaareinde te beleven. "Buiten op het openbaar domein mag je met maximaal vier personen samenkomt. Je kan met je vrienden gaan wandelen. Je kan elkaar dus wel op een veilige manier zien buiten."

Het is nog niet duidelijk wanneer versoepelingen mogelijk zullen zijn. "We zullen in de veilige zone zitten wanneer het aantal gevallen en het aantal hospitalisaties sterk gedaald zijn. Dat is het meest dominante naar wat je moet kijken. De komende dagen zal er een exact cijfer bepaald worden, maar dat moet nog wat gefinetuned worden", besluit Vlieghe.

