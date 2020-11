Iraanse topwetenschapper van nucleair programma is bij Teheran doodgeschoten

Het is niet de eerste keer dat een Iraanse wetenschapper verbonden aan een wapenprogramma omkomt in een aanslag of gewapend incident.



Ook Iraanse installaties die instaan voor het verrijken van uranium, of de fabriek waar de centrifuges worden gebouwd, werden eerder al het doelwit van verregaande sabotage-acties.

Aangenomen wordt dat de Amerikaanse of Israëlische geheime diensten achter deze operaties zitten. Hoe dan ook, deze operatie maakt het klimaat lastiger voor diplomatiek overleg tussen Iran en Europa of de nieuwe administratie van de pas verkozen president Joe Biden in de VS.