Kledinghandelaar uit Bilzen roept op: "Heropen de winkels of iedereen trekt met kerst naar Nederland"

Het zijn spannende uren voor heel wat winkeluitbaters. Vrijdagavond weten ze namelijk of niet-essentiële winkels opnieuw de deuren zullen mogen openen, iets waar heel wat mensen uit de sector al lang op wachten. Ook Philippe Lowet, van kledingzaak Lowet Bilzen, is een van hen. Volgens hem is die opening zelfs dringend. "De klanten zijn mobiel, en in normale omstandigheden speelt dat in ons voordeel. Je kan dan klanten aantrekken vanuit een groot gebied. Op dit moment is ons land een eiland als het gaat om die gesloten winkels. Heel wat klanten zullen met kerst dus naar andere landen trekken voor hun cadeaus. Moesten we gesloten blijven, ben ik daar zeker van. De mensen wachten niet langer, als het onevenwicht zo groot is tussen verschillende landen."

Volgens Lowet zal een heropening geen negatieve invloed hebben op de coronacijfers. "In mei zijn de winkels heropend, en de curve is toen blijven dalen", legt de Bilzenaar uit. "Daar zag je dus op geen enkele manier een invloed. Dat zien we nu weer: sinds de sluiting van de winkels is de daling van de curve niet versneld. Op de winkelvloer gaat alles er dan ook heel gestructureerd en veilig aan toe."