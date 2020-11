Koningin Mathilde na 20 jaar fonds: "Vertellen hier ook over aan onze kinderen, als aanmoediging"

“Ik kijk met veel voldoening terug,” lacht Mathilde trots. “We hebben echt een verschil kunnen maken op het terrein. We hebben een stem gegeven aan jongeren die soms niet de ruimte krijgen om zich uit te drukken, en hun veerkracht versterkt. Ons Fonds is echt voor jongeren, door jongeren: we steunen jongeren die zich engageren voor de jongeren die het het moeilijkste hebben in de maatschappij.”

De voorbije drie jaar focuste het Fonds op muziek, via steun aan 55 projecten in ons land, want muziek verbindt. “Jongeren hebben dankzij muziek het gevoel erbij te horen”, legt Mathilde uit. “Dankzij muziek kunnen ze openbloeien. Ze bestaan dankzij muziek door hun talenten, en niet door hun problemen. En bovendien: het is een manier om het mentale welzijn van de jongeren te verbeteren.”



Mathilde speelt zelf ook muziek, en is erdoor gepassioneerd. Zelf heeft ze ook al gemerkt wat de kracht ervan is. “Zeker en vast", knikt ze. “Muziek helpt om te onthaasten, dat is puur een moment van genieten.”