Stad Kortrijk wil kloof tussen mensen van andere culturen, verschillende generaties en sociale klasse verkleinen: "Coronacrisis versterkt dit nog"

“Plan Samenleven” bestaat uit 50 kleinere projecten die er voor moeten zorgen dat mensen van andere culturen, maar ook van andere generaties, een ander geloof of een andere seksuele geaardheid het beter met elkaar kunnen vinden.

De projecten zijn ingedeeld in 8 thema's. De bedoeling is niet enkel discriminatie tegen te gaan, maar bijvoorbeeld ook om ouderen mee te krijgen in de digitale wereld en op school een veilige omgeving te creëren voor jongeren die uit de kast willen komen. “De projecten moeten van diversiteit in Kortrijk een kracht maken in plaats van een probleem”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team burgemeester). "Het is een tendens die zich meer en meer aftekent. Door corona manifesteert zich dat zelfs nog meer heb ik gehoord. In heel veel besturen en steden belandt dit in de porseleinkast. Het zal zeker niet simpel zijn, maar wij wagen het toch om dit aan te pakken, want we zijn er van overtuigd dat we hiermee veel kunnen bereiken”, besluit Vandenberghe.