Liveblog: coronacijfers blijven dalen, en uitkijken naar het Overlegcomité

Alle coronacijfers in ons land blijven dalen. Van 20 tot 26 november werden gemiddeld 256 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 31 procent ten opzichte van de week ervoor. Het is intussen afwachten of het Overlegcomité vandaag iets beslist over versoepelingen, en zo ja, welke dan. Lees meer in de liveblog.