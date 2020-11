Waarom we zo zwaar tillen aan een alternatieve eindejaarsperiode: "Mensen zijn gemaakt om in groep te leven en beleven"

Premier Alexander De Croo benadrukt dat iedereen een knuffelcontact mag hebben en vrijgezellen mogen er zelfs twee. Toch is dat volgens Van Hiel niet voldoende: "We zitten nu al weken in onze bubbel met dezelfde mensen. Als we ook het kerstfeest met dezelfde mensen doorbrengen, is er geen verschil en ontbreekt het feestgevoel. Een grote groep is belangrijk om een bepaalde waarde te geven aan het feest."



Maar waarom hebben wij dat toch zo nodig? "Mensen hebben een "sociale barometer": je kan dat vergelijken met een thermometer voor het weer. Momenteel staat onze sociale barometer op onweer. Het is binnen de psychologie algemeen aanvaard dat mensen nood hebben aan verbondenheid. Mensen hebben altijd in groep geleefd. Iemand die lang alleen leeft, verliest ook zijn eigen identiteit, want die wordt mede bepaald door de groep", vervolgt Van Hiel.