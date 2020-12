Opmerkelijk voorstel na 10 jaar discussie over de verbreding van het Kanaal Bossuit-Kortrijk: "Verbreed het Kanaal niet meer"

Al meer dan 10 jaar zoekt de Vlaamse Overheid naar een oplossing voor het kanaal Bossuit-Kortrijk. 2 pistes rond de verbreding staan ter discussie: de verbreding van het laatste stuk van het kanaal, dat door het Kortrijkse centrum loopt, of een by-pass die aftakt en de R8 volgt naar de Leie. Beide pistes zijn enkel mogelijk door onteigeningen en zware investeringen in de aanleg. De knoop is na een decennium nog steeds niet doorgehakt. SP.A komt nu met een derde optie: de nuloptie. "Investeer de honderden miljoenen euro's voor de verbreding van het kanaal Bossuit-Kortrijk in verkeersveiligheid en natuurbehoud, in plaats van in een megalomaan project zonder bewezen meerwaarde", klinkt het bij SP.A.