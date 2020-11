Wuustwezel organiseert coronaproof alternatief voor nieuwjaarszingen: "Grote Nieuwjaarke Zoete show"

"Nieuwjaarkezoete zingen is in Wuustwezel normaal een groot gebeuren. Ik denk dat er gemakkelijk meer dan 1500 kinderen op straat komen, maar dat succes is nu een nadeel", zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). "We hopen dat het nog kan doorgaan, maar het is misschien niet het beste moment om zoiets te organiseren. Daarom gaan we terug naar de oergedachte, waarbij het niet draait om het uitdelen van snoep, maar wel om de mooie nieuwjaarsboodschap."