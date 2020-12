Ook in 2021 geen Oldtimer Fly and Drive in Schaffen

"Door het annuleren van het evenement zullen we voor het tweede jaar op rij natuurlijk inkomsten missen", vertelt Bosmans. "Voor onze vliegclub is dat een streep door de rekening. De werking van de club komt niet meteen in gevaar. Maar de opleiding van nieuwe piloten of de aankoop van een nieuw zweefvliegtuig zullen we moeten uitstellen. We gaan nog bekijken hoe we de komende periode kunnen overbruggen."