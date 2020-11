Actiegroep tegen geweld op vrouwen eist excuses van Leuvense burgemeester Ridouani omdat actie werd stopgezet

Woensdag 25 november was het de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Omdat steeds meer vrouwen het slachtoffer zijn van geweld, voerde Campagne Rosa in elf verschillende steden in ons land actie. Alleen kregen ze daarvoor in Leuven geen toestemming. "Door corona heeft het Leuvense stadsbestuur beslist om alle manifestaties in de maand november te verbieden", klinkt het bij de politie. Iets wat ze bij Campagne Rosa niet kunnen begrijpen. "Overal hebben we toestemming gekregen, maar in Leuven niet", zegt Anja Deschoemacker van Campagne Rosa. "Leuven zegt een stad te zijn met een progressief stadsbestuur en dan verbieden ze onze actie, onbegrijpelijk."