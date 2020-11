OVERZICHT: Wat heeft het Overlegcomité beslist?

Terwijl het gemakkelijk was om consensus te vinden over de heropening van de winkels, zwembaden en musea, was het moeilijker om een deal te vinden over het vieren van Kerstmis en de jaarwisseling.

Uiteindelijk is er één lichte versoepeling uit de bus gekomen: alleenstaanden mogen Kerstmis vieren met hun twee knuffelcontacten. Deze uitzondering geldt alleen voor 24 óf 25 december.

Wie in een gezin leeft, moet het bij één knuffelcontact houden. Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.