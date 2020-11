Politie valt binnen bij Joods feest: mag dat zomaar? En kan dat bij u thuis ook gebeuren? 

Al deze strenge regels gelden natuurlijk enkel voor privé-terrein. Op publieke plaatsen zijn er veel meer mogelijkheden. Daar mag de politie altijd binnen op de uren dat het publiek er binnen kan. Het betrapte feest in Antwerpen was in een feestzaal, wat in principe in die categorie hoort. Maar op dit moment zijn de feestzalen natuurlijk gesloten, door de coronacrisis. Toch lijkt dat weinig aan de zaak te veranderen, zo is te lezen in een omzendbrief van het college van procureurs-generaal. "Het is bijvoorbeeld niet omdat de deur van een café of restaurant gesloten is dat het etablissement niet langer voor het publiek toegankelijk is, indien vastgesteld kan worden dat klanten toch op één of andere manier toegang krijgen", zo staat er te lezen. De politie kon dus makkelijker de beslissing nemen om binnen te vallen in de feestzaal. Als het feest in een privé-woning was geweest, lag de zaak moeilijker.