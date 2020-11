Politie legt opnieuw feest stil in Joodse wijk in Antwerpen: "Tafels waren gedekt voor meer dan honderd mensen"

De politie kreeg donderdagavond een melding dat er een feest aan de gang zou zijn in de Joodse wijk in Antwerpen, in de buurt van de Belgiëlei. De agenten geraakten niet binnen en moesten de deur forceren met behulp van een slijpschijf. “We hebben de indruk dat de feestvierders dit in de gaten hebben gekregen via camera’s”, vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Eens we binnen waren, was iedereen vertrokken. We troffen een lege zaal aan met de potten nog op het vuur.”