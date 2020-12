Honderden foto's toegevoegd aan herdenkingswand Kazerne Dossin: "Zoveel mensen die nu een gezicht krijgen"

In Kazerne Dossin in Mechelen zijn opnieuw honderden foto's toegevoegd aan de herdenkingswand voor mensen die er tijdens WOII gedeporteerd zijn. Dat gebeurt jaarlijks tijdens de zogenoemde portrettenceremonie, want ieder jaar blijven er nieuwe foto's opduiken. "Op die manier krijgen vele mensen een gezicht. Het is belangrijk dat we hen blijven gedenken", zegt adjunct-directeur Veerle van den Daele.