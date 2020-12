Rush op bestelwagens bij Caruur in Gent: “De piek is welkom, maar werkt het verlies niet meteen weg”

“De extra vraag naar bestelwagens is zeker welkom”, zegt Hans Deconinck van het Gentse bedrijf Caruur. “Toch lost het niet alles op. We hebben door de coronacrisis maar heel weinig bestelwagens verhuurd, want onze bestelwagens worden vooral gehuurd door sectoren die nu helemaal stilliggen: alles wat met evenementen te maken heeft, festivals, beurzen, bedrijfsfeesten waar catering en opbouw nodig zijn, cultuur... We verhuren bovendien ook meer dan alleen bestelwagens. Busjes bijvoorbeeld, om op reis te gaan. En dat doen de mensen nu ook amper."

Bovendien gaat Deconinck ervan uit dat de piek in de verhuur van bestelwagens maar tijdelijk is. "Na die piek van de komende 2 maanden, zal de verhuur van bestelwagens weer verminderen. Zelfs als de mensen ook na de coronacrisis zoveel online blijven bestellen. Want dat zullen de koerierdiensten andere, blijvende oplossingen zoeken.”