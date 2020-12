Schachtbokken van de mijn van Houthalen worden gerenoveerd: "Van de hoogste in West-Europa"

De gemeente Houthalen trekt 1,2 miljoen euro uit voor de renovatie van de schachtbokken maar rekent ook op Vlaamse en Limburgse subsidies. "We willen ook een onthaalpunt uitbouwen aan de schachtbokken", zegt burgemeester Alain Yzermans (SP.A-Groen-Plus). "Maar we denken ook aan de uitbouw van een klimparcours. Dat zou ook nuttig kunnen zijn voor bijvoorbeeld de brandweer of de monumentenwacht."

"De schachtbokken zijn al jaren verwaarloosd", gaat burgemeester Yzermans verder. "Ze zijn van de hoogste van West-Europa, maar ze moeten gerestaureerd worden, én beveiligd. En we zijn dat nu aan het bestuderen."