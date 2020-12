Scherpenheuvel-Zichem steunt alle verenigingen met geld uit Vlaams noodfonds

"We willen onze 182 verenigingen maximaal steunen", stelt burgemeester Manu Claes (CD&V). "In de zomer kregen onze verenigingen al een voorschot op hun werkingskosten, goed voor een totaalbedrag van 75.000 euro. Normaal krijgen ze dat geld pas op het einde van het jaar. We halveerden ook al de huurtarieven van onze zalen en sportaccomodatie."

"Nu verdelen we ook integraal het geld dat we van de Vlaamse Overheid kregen: 230.000 euro", gaat Claes verder. Dat gaat over verenigingen van allerlei aard, bijvoorbeeld sport, senioren of toneel. Maar evengoed buurtcomités en ouderverenigingen. Alles samen goed voor 182 initiatieven."