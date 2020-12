Stadsbestuur pakt mobiliteitsknoop Mechels Broek aan: Auto’s enkel welkom aan de Nekker

Het stadsbestuur en Natuurpunt roepen daarom op om te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te komen. Auto’s mogen enkel nog geparkeerd worden aan provinciedomein de Nekker. “Vanaf daar loopt er een mooi pad tot in het Mechels Broek”, zegt schepen voor Natuur- en Groenontwikkeling, Patrick Princen (Groen). “Aan de Nekker zijn ook extra toiletcabines voorzien en er zullen mensen van Natuurpunt staan om de wandelaars meer uitleg te geven over het Mechels Broek en de andere omliggende natuurgebieden.”

Ook voor de fietsers wordt er meer infrastructuur voorzien. Tegenover het bezoekerscentrum van Natuurpunt ter hoogte van de Ter Doncklaan zal er ook een extra fietsenstalling komen.