Stekene plant nieuwe bibliotheek en polyvalente zaal

Op dit moment organiseert de gemeente haar evenementen in de oude, maar vernieuwde sporthal. Dat wil ze vermijden in de toekomst: "Dat is niet goed voor de sportvloer. We hebben een nieuwe ruimte nodig om evenementen te organiseren. Naast die zaal komt dan de nieuwe bibliotheek." De gemeente plant ook nóg een extra zaaltje om culturele zaken zoals toneelvoorstellingen in te organiseren. Die vinden nu nog plaats in een andere zaal die daar te klein voor is geworden: "We zijn altijd volboekt."