Aarschotse lanceert online beurs voor vrouwelijke ondernemers

Sinds een paar jaar organiseert de Aarschotse Marlies Van Wemmel de 'Supermadammen Supermarkt'. Dat is een beurs in de Stadsfeestzaal van Aarschot voor lokale vrouwelijke ondernemers. "Iedere creatieve vrouw die bezig is met ondernemen uit Aarschot en omstreken kan daaraan deelnemen", vertelt Van Wemmel aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "De deelnemende ondernemers zijn uiteenlopend. Er zijn kleding- en juweelontwerpers, fotografen, coaches, mensen die zelf confituur maken, noem maar op."