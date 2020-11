Toptennissers trainen voor Australian Open... in Denderleeuw: "Ondergrond is identiek aan die in Melbourne"

Tenniskoppel Alison Van Uytvanck en Greet Minnen wonen in Grimbergen, maar gaan de komende weken trainen in Denderleeuw. In de wereldranglijst staat Van Uytvanck op de 65ste plaats, dat maakt van haar de 2de best geplaatste Belgische tennisspeelster, na Elise Mertens. Minnen staat wereldwijd op plaats 110, zij is de 4de beste van België. "Zo'n toppers die gebruik maken van onze sportfaciliteiten, dat is een heel mooi visitekaartje voor onze gemeente", zegt Denderleeuws schepen van sport Yves De Smet (LvB).

"Maar het is eigenlijk niet zo gek dat ze voor onze sporthal kiezen om zich voor te bereiden op de Australian Open", gaat De Smet verder. "Met het gemeentebestuur zetten wij ons heel hard in op een mooie en kwalitieve sportinfrastructuur. En een aantal jaren geleden hebben wij een nieuwe overdekte sporthal gerealiseerd, in samenwerking met de plaatselijke tennisclub. De grond is er identiek aan de hardcourt ondergrond in Melbourne. Hier in Denderleeuw kunnen ze de Australische bodem dus al eens voelen."