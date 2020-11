Trajectcontrole op gewestwegen in Brakel: “Volgend jaar geïnstalleerd”

De trajectcontrole is een initiatief van de Vlaamse overheid en zal ingevoerd worden op de N8, van deelgemeente Nederbrakel tot op het grondgebied van Lierde, en op de N415, van Elst tot Zwalm. “Het is echt nodig om daar strenger te controleren”, zegt Hoeckman nog. “Er zijn op die plaatsen de laatste 2 jaar enorm veel ongelukken gebeurd. Waar de auto’s maar 70 kilometer per uur mogen rijden, wordt er soms 100 kilometer per uur of zelfs meer gereden. Er zijn helaas al dodelijke ongelukken gebeurd. Hopelijk kan de trajectcontrole daar wat aan veranderen”, aldus de schepen.