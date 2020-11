Trump: "Als kiescollege Biden verkiest, verlaat ik Witte Huis"

Trump deed de uitspraak in een videogesprek met Amerikaanse soldaten in het buitenland naar aanleiding van de feestdag Thanksgiving. De president had het nog steeds over "massaal kiesbedrog" en zei dat het een "fout" zou zijn om Biden te verkiezen, maar daar zijn geen bewijzen voor. "Dit waren gemanipuleerde verkiezingen. Honderd procent."

Trump zei ook dat het niet correct is dat zijn rivaal intussen een regering aan het samenstellen is. En hij voegde eraan toe dat de verkiezingsinfrastructuur in de VS op het niveau van een "derdewereldland" staat. "Ook de doden hebben gestemd", herhaalde Trump.

Biden werd na de stembusgang van 3 november door alle grote Amerikaanse media uitgeroepen tot winnaar. Hij haalde 306 kiesmannen binnen. Dat is voldoende om een meerderheid van 270 stemmen te halen wanneer de kiesmannen van het Kiescollege op 14 december afzonderlijk in de verschillende staten samenkomen en hun stem uitbrengen. Op 20 januari wordt de nieuwe president ingezworen.