Tutorial om "sexy boodschappen te doen" veroorzaakt ophef in Italië: programma van de buis gehaald

De presentatrice van het programma, Bianca Guaccero, heeft zich woensdagavond geëxcuseerd in een lange post op haar Instagramkanaal. "Ik ben een vrouw en een alleenstaande moeder die elke dag vecht voor datgene waarin ze gelooft. En dan vooral ter verdediging van de groep waartoe ik zelf behoor: de vrouwen. Ik probeer elke muur van vooroordelen en mannelijk superioriteitsgevoel te doorbreken. Maar ik ben de gastvrouw van het programma en ik neem mijn verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Ik wil me bij iedereen excuseren voor de oppervlakkigheid waarmee dit onderwerp werd behandeld. Ik ben er zeker van dat iedereen in ons team ter goeder trouw handelt. Een team dat al maandenlang probeert een waardig en vrolijk programma samen te stellen, ondanks alle moeilijkheden die de coronapandemie met zich meebrengt. De tutorial moest een komische en surrealistische toon hebben en was niet serieus te nemen, maar we zijn de mist ingegaan. Ik bied namens mijn hele team excuses aan, bij iedereen die getroffen werd door deze trieste scène. Ik zal ervoor zorgen dat dit nooit meer voorvalt."