Twee kopstukken veroordeeld tot zware celstraffen voor productie van synthetische drugs

De leden van de organisatie zetten vaten in een bestelwagen, maakten een gat in de bodemplaat en dumpten het chemisch afval zo al rijdend. Ze lieten ook vaten met afval achter in de natuur of lieten het drugsafval in de riolering lopen. Het onderzoek kwam op gang nadat in 2017 in Pelt meer dan 200 vaten met drugsafval werden gevonden.