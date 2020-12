UGent start met praktijklessen volgens “estafetteprincipe”: “Studenten biomedische wetenschappen lossen elkaar af”

“Ik heb al veel praktijklessen gegeven, maar dit is de eerste keer dat we het op deze manier gaan doen”, zegt van Hengel nog. “Maar het is eigenlijk de perfecte oplossing, want zo kunnen we studenten op afstand praktijklessen aanbieden.” De lessen zien er misschien anders uit dan gewoonlijk, maar het is eigenlijk een goede voorbereiding op later: “Ze leren nu extra goed samenwerken en dat is een competentie die ze later zeker nodig hebben. In de wetenschap en geneeskunde moet je met elkaar kunnen communiceren als je onderzoek doet. Je moet experimenten op een heldere manier kunnen doorgeven, en dat is wat zij nu ook zullen moeten doen.”