Verhuurbedrijf bestelwagens: “Bijna alles continu verhuurd, veel winkels willen bestellingen nu zelf tot bij klant brengen”

De Smet heeft het over een verschuiving in zijn sector. Want ze zijn veel klanten kwijt uit de evenementen- en cultuursector. “Al onze auto’s en minibussen staan stil. Wij zijn blij met dit neveneffect, zo kunnen we toch onze vaste kosten betalen. Het blijft dus een erg moeilijk jaar.” De Smet geeft toe dat ze creatief zijn. “We verhuren ook minibussen waar we de stoelen hebben uitgehaald”, lacht hij.